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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري: لم ألتفت لمدرب الزمالك.. وتفاجأت بمستوى هذا اللاعب

صدى البلد

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن الفوز أمام نادي الزمالك، يأتي في وقت هام للغاية، خاصةً بعد الفوز على المصري في الجولة السابقة.

وتابع العشري خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حصدنا أهم ثلاث نقاط في الدور الأول خاصةً أمام فريق كبير مثل الزمالك، وهذا دافع لنا في الفترة المقبلة".

وأضاف طارق العشري: "فريقنا يملك لاعبين على مستوى عال وهذا يساعدني، وأهدافي متوافقة مع مجلس الإدارة، ومنذ أن توليت المسؤولية أتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي، من أجل استعادة ثقتهم وهو ما تحقق حتى الآن".

واستطرد مدرب فاركو: "نبني على مباراة اليوم ونهدف للتواجد في مركز يليق بقيمة اللاعبين، ودرست فريق الزمالك، ووضعت التشكيل المناسب ضدهم بغض النظر عن المدرب الذي يدير المباراة لم التفت إلى هذا الأمر".

وقال: "الهدف المبكر الذي أحرزناه فتح أمامنا المباراة وجعل الزمالك يفتح خطوطه من أجل التعادل، ونجحنا في إحراز الهدف الثاني سريعًا، ثم الهدف الثالث، وفوزنا مستحق بكل تأكيد، وفرضنا شخصيتنا على أرضية الملعب".

واختتم: "فوجئت بمستوى سيف تيري مهاجم الفريق وأنه متميز للغاية، والهدف الذي أحرزه دافع له خاصةً أنه عائد من فترة إصابة طويلة، وهناك ثقة في قدراته".
 

طارق العشري نادي فاركو نادي الزمالك أمير هشام الزمالك سيف تيري

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