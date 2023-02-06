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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هاتف ذكي فى مصر.. بـ 1250 جنيه

ايبريت الفا
ايبريت الفا

فى ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ، إلا أن السوق لازال يوفر عدة خيارات بأسعار قليلة تلبي الإحتياجات اليومية البسيطة، ما بين التصفح على الإنترنت و االتطبيقات الأساسية مثل فيسبوك ويوتيوب.

ومن بين أقل الأسعار المتاحة الآن فى سوق الهواتف الذكية، يأتى هاتف “ايبريت الفا” المصنع فى الصين بقيمة 1250 جنيهاً، وهو من إصدارات الجيل الثالث.

جاء “ايبريت الفا” بشاشة قياس 5 بوصة، ويعمل بنظام أندرويد، مع ذاكرة داخلية سعة 8 جيجا بايت مع ذاكرة رام سعة 1 جيجا بايت.

ايبريت الفا

يتوافر “ايبريت الفا” باللون الأسود مع الذهبي، مع كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية سعة 2000 مللى أمبير، مع ميزة ثنائي الشريحة.

يمكنك الحصول على الهاتف من المواقع الإلكترونية الشهيرة للبيع بالتجزئة مقابل سعر 1250 جنيهاً.

صورة من العرض
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