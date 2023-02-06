أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع لاعبي الزمالك حصلوا على 25% من مستحقاتهم المالية لهذا الموسم.

وقال أمير مُرتضى في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك حصلوا على 25% من مستحقات هذا الموسم"

ومن جانبه علق أحمد حسام ميدو، على هزيمة الزمالك من فاركو اليوم بثلاثية نظيفة قائلا: "طالما مستحقات اللاعبين تم الحصول عليها وبنسبة ليست بالضعيفة بل نسبة جيدة لابد من أن كل لاعب يتحمل مسؤولياته"

