أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع لاعبي الزمالك حصلوا على 25% من مستحقاتهم المالية لهذا الموسم.
وقال أمير مُرتضى في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك حصلوا على 25% من مستحقات هذا الموسم"
ومن جانبه علق أحمد حسام ميدو، على هزيمة الزمالك من فاركو اليوم بثلاثية نظيفة قائلا: "طالما مستحقات اللاعبين تم الحصول عليها وبنسبة ليست بالضعيفة بل نسبة جيدة لابد من أن كل لاعب يتحمل مسؤولياته"
أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع لاعبي الزمالك حصلوا على 25% من مستحقاتهم المالية لهذا الموسم.