الفرقة ضاعت.. تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك بثلاثية

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك بثلاثة أهداف من قبل نادي فاركو في بطولة الدوري العام، معبرا عن استيائه من هزيمة نادي الزمالك بهذه الطريقة.



وقال عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن :"الماتش كان غريب جدا، ولاعبي الزمالك لم تلعب، والمدرب لم يدرب الفريق تماما، وأي لاعب في الزمالك يراوغ بسهولة".

نادي الزمالك يتغلب من فاركو بثلاث أهداف ليه



وأضاف عمرو أديب، أن :"نادي الزمالك يتغلب من فاركو بثلاث أهداف ليه، وايه اللي بيحصل، والموضوع ضاع، والفرقة ضاعت، والفرقة خلاص انتهت، الفريق بيلعب علشان يتلطش له".