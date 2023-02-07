نصائح هامة لمنع اختراق بيانات الهاتف.. خبير تكنولوجي يوضح

قدم خالد محمود، الخبير التكنولوجي، 5 نصائح، يمكن من خلال تطبيقها حماية البيانات المخزنة عبر الهاتف، أو شبكة الإنترنت من الاختراق تمامًا.

وأوضح خالد في تصريحات، أنه يجب عدم مشاركة أي شيء خاص على الإنترنت، وألا يتم تخزين الأشياء الخاصة عبر “التخزين السحابي” إطلاقا.



وطالب الخبير التكنولوجي بتفعيل تسجيل الدخول إلى الحسابات بخطوتين، وربط ذلك بالهاتف، مع عدم مشاركة أي شخص البينات الخاصة بك، حتى لو قال إنه موظف حكومي.

وحذر من مشاركة الجهاز الخاص حتى مع والدك ووالدتك، حيث إن ربط الجهازين ببعضهما يعرض الاثنين للخطر فيمكن من خلال ممارسة الأب الكبير في السن الخاطئة، يتم اختراق الجهاز الخاص به، وأيضا الجهاز المرتبط به.