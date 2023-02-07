تعرضت للظلم.. طارق العشري يكشف سبب فوز فاركو العريض أمام الزمالك.. فيديو

أعرب طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته عقب الفوز 3-0 على الزمالك، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح طارق العشري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بالفوز وسعيد بالتواجد في نادي فاركو، نحن درسنا الزمالك جيدا، وتحدثت مع اللاعبين، وأجبرنا الزمالك على التخلي عن طريقة لعبه".

وتابع :" فاركو يمتلك لاعبين جيدين، ويستحق التواجد في المراكز المتقدمة بجدول المسابقة، تسلمت الأمور منذ وقت قليل ولكننا استطعنا تحقيق نتائج مميزة، وأتمنى الاستمرار على ذلك".

وأضاف :" التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبيرة هي من تعطيك التفوق وهو ما حققناه، و تعرضت للظلم بسبب طريقة لعبي واتهامي بإجادة الدفاع فقط مع الأندية التي دربتها".