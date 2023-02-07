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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرضت للظلم.. طارق العشري يكشف سبب فوز فاركو العريض أمام الزمالك.. فيديو

صدى البلد

أعرب طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته عقب الفوز 3-0 على الزمالك، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح طارق العشري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بالفوز وسعيد بالتواجد في نادي فاركو، نحن  درسنا الزمالك جيدا، وتحدثت مع اللاعبين، وأجبرنا الزمالك على التخلي عن طريقة لعبه".

وتابع :" فاركو يمتلك لاعبين جيدين، ويستحق التواجد في المراكز المتقدمة بجدول المسابقة، تسلمت الأمور منذ وقت قليل ولكننا استطعنا تحقيق نتائج مميزة، وأتمنى الاستمرار على ذلك".

وأضاف :" التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبيرة هي من تعطيك التفوق وهو ما حققناه، و تعرضت للظلم بسبب طريقة لعبي واتهامي بإجادة الدفاع فقط مع الأندية التي دربتها".

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