أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بأداء اللاعب اليو ديانج بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب: “اكثر لاعب في كأس العالم للأندية لفت الانتباه هو اليو ديانج اللاعب المالي الجنسية المحترف في النادي الاهلي المصري ، أتوقع إذا استمر علي هذا المستوى في مباراة ريال مدريد قد يتلقى عرضا للاحتراف يزيد عن 10 ملايين يورو”.

يلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب .

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد



تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.