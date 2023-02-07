برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023، بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 82534 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (28 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.3%، وتقدم للامتحان 1875 طالبا، وحضر 1733 طالبا.

وتم أيضا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالبا.

وحصل موقع “صدى البلد” على نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تستطيع أن تعرف نتيجتك برقم الجلوس.