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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023، بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 82534 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح  71.42%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (28 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.3%، وتقدم للامتحان 1875 طالبا، وحضر 1733 طالبا. 

وتم أيضا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح  70.9%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالبا.

وحصل موقع “صدى البلد” على نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تستطيع أن تعرف نتيجتك برقم الجلوس.

الشهادة الإعدادية موقع صدى البلد محافظ المنوفية المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية

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