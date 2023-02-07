للخلافات على تجارة المخدرات.. ضبط 6 أشخاص حاولوا اختطاف شريكهم

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط 6 تجار مخدرات قرروا بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف آخر لخلافات بينهم علي تجاره المخدرات.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف التواجد الأمني بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 6 أشخاص لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول بفحصــه تبين احتوائه على بيانات لهاتف أحد الأشخاص ومعلومات عن مكان تواجده.

وبمناقشتهـم اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على اختطاف أحد الأشخاص مقيم بمحافظة جنوب سيناء ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشروق بسبب خلافات ماليــة بينهم حول قيمة مواد مخدرة.

باستهداف المُزمع اختطافه أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومـبلغ مالى .

وبمواجهته اعترف بما سبق وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.