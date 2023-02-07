بيراميدز يهزم طلائع الجيش 1-0 ويحافظ على وصافة الدوري

بانتهاء الدور الأول

تفوق بيراميدز على طلائع الجيش 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الـ17، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز في نهاية الشوط الأول عن طريق فخر الدين بن يوسف برأسية سكنت شباك طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة يحافظ بيراميدز على وصافة الدوري في ختام الدور الأول برصيد 34 نقطة، وتجمد طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

وتم طرد مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش بعد تدخل متهور على وليد الكرتي ولم يستكمل المغربي وقام باتشيكو بدفع إسلام عيسي.

وتوقفت المباراة لعلاج محمد شحاتة لاعب فريق الجيش.

وتم طرد علي جبر بعد تدخل عنيف على لاعب الجيش قبل نهاية الشوط الأول.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - هشام محمد - محمد صادق - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس