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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض اهلا رمضان

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، يرافقهما  اللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الاسماعيلية، معرض اهلا رمضان " كلنا واحد" ، بأبو عطوة دائرة مركز الاسماعيلية، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%.

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شهد الافتتاح كلا من احمد منصور وكيل وزارة التموين، شريف حمادة رئيس مباحث التموين، اللواء طاهر سليم مسؤل مبادرة امان بالإسماعيلية و ايهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وجلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة ، وعلي العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وشهد المعرض، توافر  السلع الأساسية بكميات كبيرة واسعار مخفضة، بالإضافة إلي  منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن الخضراوات والفاكهة، بهدف توفير السلع للمواطنين بتخفيضات  تصل إلى ٣٠%.


وأشار رئيس الغرفة أن افتتاح المعرض يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع وتنوعها؛ لتلبية إحتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم بصورة مستمرة، من خضر وفاكهة ولحوم و سلع غذائية وإستراتيجية، مشددا على المتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية، لضمان جودة وصلاحية المنتجات، ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض، مؤكدا على مراجعة المنتجات من قبل مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين ، والجهات المعنية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الاسماعيلية مباحث التموين مديرية التموين مساعد وزير الداخلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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