تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد |شاهد

خصّص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة حوارية عن مباراة النادي الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وخلال الفقرة أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام نادي ريال مدريد، كما يلي:

تشكيل الأهلي



أولاً في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وخط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، وخط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.