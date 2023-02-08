عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يحصل المصلي على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.


وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «هل أخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.


وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.


وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».


وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

دخلت الصلاة وقت الركوع فهل فاتتنى بذلك ركعة ؟ ..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه ما دام لم ينزل الإمام إلى السجود ومازال فى الركوع فيصبح الداخل إلى الصلاة والذى لحق بالجماعة متأخراً مازال لم تفوته الركعة  فأدراك الركعة يكون بالركوع كما تدرك الجماعة قبل السلام  ونقول حتى الذين دخلو إلى صلاة الجماعة متأخراً ووجد الإمام قد نزل إلى السجود فعليه أن يدرك الإمام حيث هو والسجود أعظم مظاهر الصلاة فعلى المصلى أن يدخل مع الإمام حيث كان لقول النبى صل الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وإن لم تحسب للمصلى ركعة . 

الصلاة التشهد الاخير السجود صلاة الجماعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

نتيجة أسطورية..مارتن يول يوجه رسالة مؤثرة لـ الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

الطبق بـ125 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-2-2023

ترشيحاتنا

احذر التعرض للعقوبة عند التقديم  لترخيص المحال في هذه الحالة.. تفاصيل

سر غياب مرتضي منصور عن نادي الزمالك وعدم تواجده| تفاصيل

سيبونا في حالنا.. الأهالي يرفضون تدخل الإدارات التعليمية في امتحانات المدارس الدولية

ضمن فريق الإنقاذ| المكسيك ترسل كلابا بوليسية إلى تركيا.. فيديو

أفشة يشارك في مباراة ريال مدريد بفرمان من طبيب الفريق

فحص 4.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرحة طفل سوري يرتشف الماء بعد 45 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا

تخطى فلامنجو.. هل يشهد نهائي كأس العالم لقاء عربيا بين الهلال والأهلي؟

بعد زلزال تركيا وسوريا.. السرير المنقذ للحياة يخطف الأنظار من جديد |شاهد

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ