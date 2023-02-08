موقف كهربا النهائي من مباراة الأهلي وريال مدريد .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير محمود كهربا لاعب فريق الأهلي قبل مباراة ريال مدريد الإسباني غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن كهربا بات جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد وأن الإصابة خفيفة واللاعب وتدرب اليوم الثلاثاء مع الفريق ليكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتابع:" كهربا قد لا يبدأ مباراة ريال مدريد الإسباني من البداية وفقاً لرغبة السويسري مارسيل كولر على أن يجلس على مقاعد البدلاء كورقة رابحة للقلعة الحمراء في مباراة الفريق الملكي ".