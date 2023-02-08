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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد انفصاله عن فتاة فلسطينية..ليوناردو دي كابريو ينفي علاقته الرومانسية بفتاة إسرائيلية

النجم ليوناردو دي
النجم ليوناردو دي كابريو مع الفتاة الاسرائيلية

نفى النجم العالمي ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 49 عامًا بشدة أنه  يواعد عارضة الأزياء الفرنسية الإسرائيلية إيدن بولاني البالغة من العمر 19 عامًا - بعد أن واجه الممثل رد فعل عنيفًا غاضبًا بسبب علاقته الرومانسية المزعومة مع المراهقة عندما تم تصويرهما معًا في حفله.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انتشرت الشائعات بأن الفائز بجائزة الأوسكار كان على علاقة بالفتاة التي لم تكن قد ولدت حتى عندما تم عرض فيلمه الناجح تيتانيك في دور العرض.

وقال مصدر للصحيفة: `` كانا يجلسان بجانب بعضهما البعض في حفل استماع للموسيقى '' - رغم أنه لم يعلق على ما إذا كان هناك أي علاقة عاطفية بين الاثنين.

واضاف 'كان هناك عدد من الأشخاص في ذلك الحدث'.

علاقات رومانسية مثيرة للجدل
 

ويتصدّر النجم الهوليوودي الشهير “ليوناردو دي كابريو” بحث وسائل التواصل الاجتماعي بسبب علاقاته الرومانسية المثيرة للجدل، حيث أنه يستهدف عادة في علاقاته فتيات تصغرنه بالكثير من السنوات.

وكان آخر علاقات النجم الهوليوودي البالغ من العمر 49 عاماً هي شائعات علاقته الرومانسية بعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية “جيجي حديد” والتي كانت حديث وسائل الاعلام حتى انفصالهما.

وشوهد النجم العالمي رفقة عارضة الأزياء الاسرائيلية البالغة من العمر 19 عاماً وهما يجلسان سويًا وظهرا في اكثر من وضعية رومانسية.

كما تم التقاط ليوناردو مع عارضة الأزياء الحسناء التي تصغره بـ 30 عاماً وهما يستمتعان بأجواء رومانسية خلال احدى الحفلات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

تأتي التكهنات الأخيرة حول حياة ليو العاطفية وسط جدل مستمر حول عاداته في المواعدة. اشتهرت نجمة تيتانيك بالنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 25 عامًا فقط ، بل وانفصلا عن آخر صديقته الجادة ، كاميلا موروني ، بعد أسابيع من بلوغها عيد ميلادها التاريخي.

ومع ذلك ، تسببت الأخبار التي تفيد بأن ليو قد تورط مع شخص أقل من نصف عمره في غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تم تصويره مع إيدن في حفل إطلاق المغنية المولودة في ديترويت إبوني رايلي من أجل EP الجديد. شوهد الحائز على جائزة الأوسكار جالسًا بجانب العارضة المولودة في باريس أثناء تشبعها بالجو.

النجم العالمي عارضة الأزياء الإسرائيلية الرومانسية ليوناردو دي كابريو

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