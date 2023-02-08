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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الكرة المصرية تحتاج لفرحة|«عبدالجليل»: كولر أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز كبير مع الأهلي

محمد عبدالجليل
محمد عبدالجليل

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق ريال مدريد يضم لاعبين هم الأفضل على مستوى العالم، على رأسهم فينسيوس جونيور، متمنيًا التوفيق للظهير الأيمن محمد هاني في مواجهة الجناح البرازيلي المميز.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أتوقع مشاركة حسين الشحات مع هاني لمواجهة فينسيوس جونيور في الجبهة اليمنى، عكس لو لعب بيرسي تاو فإنه لا يدافع كثيرًا، وهناك أدوار أخرى للمالي ديانج في وسط الملعب حيث يعطي حرية كبيرة للسولية وحمدي فتحي في الهجوم، والأخير تطور بشكل رائع في المساندة الهجومية".

وأضاف: "ريال مدريد يدرك صعوبة المباراة، كما أن مستواه ليس في أفضل حالاته بسبب نتائجه في الدوري الإسباني، كما أنه يدرك تطور الكرة العربية مؤخرًا، وهناك تطور كبير في الأهلي أيضًا في السرعة والمهارة، لا نقارن بين الناديين، ولكن الأهلي قرب كثيرا من المستويات الكبرى في أوروبا".

وأكمل: "مارسيل كولر أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز كبير، وهناك حالة تفاؤل بين الجميع بإمكانية الوصول للنهائي، الأهلي لديه فريق قادر على خوض نهائي كأس العالم للأندية".

وزاد: "كولر مدرب واقعي ويجيد التعامل مع لاعبي الفريق نفسيًا، وبالنسبة لأفشة فله دور مهم ولكن على فترات معينة، هو ينفذ دورًا هجوميًا معينًا، لكن المدرب يعتمد على تأمين الدفاع في المقام الأول، ومن الدقيقة 60 يبدأ العمل الهجومي، الأهلي سيترك الاستحواذ في بداية اللقاء على أمل خطف هدف في النهاية، الأهم بالنسبة لكولر عدم دخول مرمى الفريق أي أهداف".

وتابع: "هناك مواجهة ثنائية بين عبدالقادر وكارفخال، وأعتقد أن لاعب الأهلي قادر على التفوق عليه هجوميًا، لأنه يتميز بقدرته على المراوغة".

وأتم: "الكرة المصرية تحتاج إلى فرحة، والنادي الأهلي قادر على إسعاد الجماهير بكافة انتماءاتها".

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