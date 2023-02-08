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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف تحقق مصر هدف الـ 30 مليار دولار من قطاع السياحة؟

السياحة في مصر |أرشيفية
السياحة في مصر |أرشيفية

قال هاني بيتر، عضو شركات السياحة، إن رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت من قبل عن شئ غير مسبوق وهو هدف الـ 30 مليار دولار أرباح، معقبًا: “ده كان هدف مُعلن لكل كبير وصغير في قطاع السياحة”، ولكي يتم الوصول لهذا الرقم تسير مصر على خطة واضحة من خلال البناء والإنتاج والسعي نحو الهدف.

كيف تحقق مصر هدف الـ 30 مليار دولار من السياحة؟

وأضاف “بيتر” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم داليا أيمن، أن قطاع السياحة خلال العام الماضي اتسم بذكاء عالي من ناحية التسويق، حيث شهد القطاع دعم واهتمام قوي من قبل القيادة السياسية.
 

وتابع أن افتتاحات الرئيس السيسي للعديد من الأماكن الأثرية ساهمت في تكوين صورة ذهنية قوية لدى العالم عن مصر، مؤكدًا: “البلد دي مهما حصل معاها محمية من ربنا”.
 

قطاع السياحة السياحة مصر كيف تحقق مصر هدف الـ 30 مليار دولار من السياحة

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