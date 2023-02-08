محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.7.. شاهد

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية ـ الفصل الدراسي الأول الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيومـ لعام 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح 78,78 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول.

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023، بلغ 64 ألفاً و186 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 50 ألفاً و 282 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 78,78 %، وحصل 145 طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية، بواقع 118 طالباً وطالبةً بالمدارس الحكومية، و27 طالباً وطالبةً من المدارس الخاصة.

وأضاف المحافظ، أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت 86 %، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 78%.

وكشف المحافظ، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 89,82%، وحصل 34 من طلابها على الدرجة النهائية، وبلغت نسبة النجاح بإدارة شرق الفيوم التعليمية 88,4%، وحصل 23 طاباً وطالبةً منها على الدرجة النهائية، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77,24%، وحصل 28 طالباً وطالبةً منها على الدرجة النهائية.

وتابع محافظ الفيوم، أن إدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 74,9%، وحصل 9 طلاب بها على الدرجة النهائية، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 74,89%، وحصل 13 طالباً وطالبةً بها على الدرجة النهائية، وإدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 73,93%، وحصل 32 طالباً وطالبةً بها على الدرجة النهائية، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 72,90%، وحصل 6 طلاب منها على الدرجة النهائية.



وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، الى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 11فبراير 2023 ولمدة أسبوعين.