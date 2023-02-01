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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الفيوم تكذب شائعة التواصل الاجتماعى الخاصة بحركة تدوير القيادات

بيان مديرية تعليم
بيان مديرية تعليم الفيوم

كذبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم  ، شائعة  ماتم تداوله بشأن تدوير قيادات المديرية وصدور حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نفت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، ماتداوله بعض نشطاء التواصل الاجتماعى  بمحافظة الفيوم ، بشأن صدور حركة تنقلات وتدوير لقيادات الاارت التعليمية .

وحذرت وكيلة وزارة التربية والتعليم، من نشر هذه الأكاذيب  مطالبة  نشطاء التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام  بتحرى الدقة فى نشر  الأخبار ، ومتابعة الاخبار الصحيحة من صفحة مديرية التربية والتعليم بالفيوم .

 

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