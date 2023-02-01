وكيل تعليم الفيوم تكذب شائعة التواصل الاجتماعى الخاصة بحركة تدوير القيادات

كذبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، شائعة ماتم تداوله بشأن تدوير قيادات المديرية وصدور حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نفت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، ماتداوله بعض نشطاء التواصل الاجتماعى بمحافظة الفيوم ، بشأن صدور حركة تنقلات وتدوير لقيادات الاارت التعليمية .

وحذرت وكيلة وزارة التربية والتعليم، من نشر هذه الأكاذيب مطالبة نشطاء التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر الأخبار ، ومتابعة الاخبار الصحيحة من صفحة مديرية التربية والتعليم بالفيوم .