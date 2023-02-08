الأهلي وريال مدريد.. إبراهيم فايق: منتظر أداء وشكل مشرف

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة إلي لاعبي النادي الأهلي، قبل مباراة اليوم أمام ريال مدريد ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “منتظر أداء وشكل مشرف زي ما عودنا الأهلي دائما.. الدوافع والرغبة والالتزام الخططي والتركيز ممكن يحققوا حاجات كتير ويقلصوا فوارق القدرات الفردية”.

ويترقب الملايين من عشاق النادي الأهلي، موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم الأربعاء، إذ يتقابل الفريقان على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ويبحث عشاق المارد الاحمر عن موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بتوقيت القاهرة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق المواجهة الساخنة بين الأهلي وريال مدريد مباشر على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم الأندية، بعد تغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0، وسياتل الأمريكي بنتسجة 1-0، في الدورين التمهيدي وربع النهائي من البطولة العالمية.