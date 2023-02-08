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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أقل درجة حرارة تم تسجيلها..الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية..فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أمس وأول أمس كانت هناك تقلبات في الأحوال الجوية، وكان هناك نشاط للرياح ووصلت إلى 60 كم في سرعة الرياح ولكن اليوم شهد استقرارا بسيطا، مع وجود انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الأجواء اليوم كانت مائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة وصلت إلى 15 درجة، وهي أكثر درجة حرارة منخفضة تم تسجيلها على مدار فصل الشتاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى شهدت حالة الجو اليوم سقوط أمطار خفيفة مع توقعات باستمرار لسقوط الأمطار، ولكن لم تؤثر على الأنشطة.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون في فترة الليل باردة إلى شديدة البرودة، وبدءا من الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

واستكملت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أنه يجب على قائدي المركبات في المحافظات الساحلية توخي الحذر أثناء القيادة، مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة سقوط امطار الأرصاد الجوية المركبات

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