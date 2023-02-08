مجلس الوزراء.. دقيقة حدادًا وتيسيرات ومحفزات وقرار عاجل بشأن مدينة الإسماعيلية الجديدة

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل.

مجلس الوزراء يقف حداد على رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

دقيقة حدادًا

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل شريف إسماعيل ومحبيه، مؤكداً أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وجدان المصريين.

ولفت إلى أن إسماعيل كان طرازًا خاصًا من المسؤولين، ومثالاً يحتذى في المسئولية، وله بصمات ملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن.

وأشار مدبولي إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي جرت مؤخرًا، وشهدت زخمًا فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الخارجي، وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلًا من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس بنيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا.

وأشار مدبولي إلى أن هذه اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا، وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الاقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعكف حاليا، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023 و 2024.

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حاليا مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

مجلس الوزراء

مزيد من التيسيرات والمحفزات

لفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجعياً للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الاعلان عن "سعر ضمان" لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات فى هذا الصدد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.

وأشار مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها فيما يخص توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، كما أكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص الصناعية بالسرعة المطلوبة.

مجلس الوزراء : مدينة الإسماعيلية الجديدة

مدينة الإسماعيلية الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 6 لسنة 2023، بأن يعتبر مشروع “مدينة الإسماعيلية الجديدة” من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بشأن ذلك المشروع وتصدر التراخيص اللازمة له.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وتعد الإسماعيلية الجديدة، واحدة من أهم مدن الجيل الثالث حيث أنها تعتبر أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس، ويمثل مشروع الإسماعيلية الجديدة أول الوسائل لتعمير سيناء وتحقيق أهداف الأمن القومي، وتوطين أكبر عدد من المواطنين في شرق قناة السويس على أرض سيناء.

مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة من مدن الجيل الثالث تقع في الكيلو 72 ترقيم القناة، جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم حيث تبعد المدينة الجديدة نحو 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، وتحديدًا من معدية نمرة 6 بطول 1.5 كيلومتر في اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر في اتجاه الجنوب إلى السويس وبعمق واحد كيلومتر تقريبًا داخل شبه جزيرة سيناء.

وتعتبر الإسماعيلية الجديدة، الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية، من حيث الموقع والقرب من محور تنمية قناة السويس كما أنها تحقق أحد أهداف الأمن القومي بتعمير سيناء و قد تم من إنشاء 3 مواقع لوجيستية وحديقة عامة عل مساحه 540 متر، وتستهدف خلق مجتمعات تتمتع بحياة أفضل، وتستوعب مدينة الإسماعيلية الجديدة 314 ألف نسمة.

تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة في منطقة شرق قناة السويس الجديدة على الكيلو 72 من القناة، فهي تقع بدايةً من جنوب الطريق الأوسط وصولاً إلى جبل مريم.

وتقع مدينة الإسماعيلية الجديدة على الشاطئ الشرقى لقناة السويس فى المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية بالكيلو 72 جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم.

كما تبعد مدينة الإسماعيلية الجديدة نحو 500 متر عن قناة السويس الجديدة، وتقع فى منطقة شرق القناة على الكيلو 72 ترقيم القناة، وهى مقسمة إلى 5 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تقدر مساحتها 2500 فدان، وتضم 12 ألفا و244 وحدة سكنية.

تضم مدينة الإسماعيلية الجديدة مركزًا طبيًا ومبنى جديدًا للمحافظة ومديرية أمن جديدة ومركز إسعاف، كما يتخللها بحيرات وشواطئ مفتوحة ومراكز رياضية ومساجد للصلاة ومولات تجارية ومراكز اتصال وبري.

تشمل المدينة وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بمساحات تبدأ من 90 مترا مربعا و120 و140 مترا مربعا، وتم الاهتمام بالمساحات الخضراء بالتصميمات الأولية للمدينة، حيث تصل جملتها إلى 458 فداناً بمساحة 17.5% من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع السكنى.

وتقام مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوى المدينة الجديدة على 3310 عمارات و1220 فيلا، وإجمالى الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة 57 ألف وحدة سكنية.