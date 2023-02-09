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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة سيد أحمد: الحوار الوطني فرصة كبيرة لجميع التيارات وللمواطن بالأخص

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني فرصة كبيرة لكل التيارات السياسية ولعامة الشعب، وعندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المباردة كان يريد فرصة للتشارك والحوار واتخاذ القرار.

 

وقالت فاطمة سيد أحمد، خلال لقاء لها  لفضائية “اكسترا نيوز”، أن القيادة السيساية تعمل على رفع مستوى حياه المواطن، مؤكدة نه بمنذ أن بدأ تشكيل مجلس أمناء عكفا على عدد من الجلسات الحوارية.

 

 تعبر عن جموع الشعب المصري

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تشكيل مجلس الأمناء كان قائم بذاته، وكان هناك مشارة لكافة الإتجاهات من الدولة، تعبر عن جموع الشعب المصري.
 

الحوار الوطني التيارات السياسية الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسات الحوارية

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