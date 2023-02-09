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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض| تجنبه فورا

نوع شائع من الريجيم
نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض| تجنبه فورا

يعتبر الكيتو من أشهر أنواع الريجيم التي تتضمن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، والذي يتم استبداله بالأطعمة الغنية بالدهون، يؤدي خفض مستوى الكربوهيدرات إلى دخول الجسم في حالة استقلابية تسمى الحالة الكيتونية، إنه عندما يصبح جسمك فعالاً للغاية في حرق الدهون للحصول على الطاقة.
يقال إن نظام الريجيم الكيتو الغذائي فعال للغاية لفقدان الوزن ، ومع ذلك فهو نظام غذائي قصير المدى لا يعد بالاتساق، علاوة على ذلك يمكن أن يؤدي نظام كيتو الغذائي إلى آثار جانبية يمكن أن تكون ضارة بالجسم وصحتك.

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إليك ما يجب معرفته عن نظام ريجيم الكيتو 


- احذر من أنفلونزا الكيتو
عندما تتبع نظامًا غذائيًا كيتو ، فمن المحتمل أن تشعر بالمرض بعد بضعة أيام، وهذا ما يسمى "انفلونزا الكيتو"، يمكن أن تؤدي أنفلونزا الكيتو إلى مجموعة من الأعراض مثل الصداع وضبابية الدماغ والتعب والتهيج والغثيان وصعوبة النوم والإمساك، يبدأ المرض عادة في اليوم الأول أو الثاني من تناول الكربوهيدرات ويمكن أن يستمر لمدة أسبوع أو أقل، في الحالات الشديدة يمكن أن تستمر أنفلونزا الكيتو لمدة تصل إلى شهر.
- مشاكل في الجهاز الهضمي
تضع حمية الكيتو جسمك في حالة من الكيتوزية التي تستخدم الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، هذا التغيير المفاجئ في النظام الغذائي وما تدخله في جسمك يمكن أن يؤثر سلبًا على جهازك الهضمي، الإسهال هو أحد الآثار الشائعة لبدء نظام كيتو الغذائي، هذا بسبب نقص الألياف في نظامك الغذائي، عادة ما تستمر الأعراض لمدة 3 إلى 4 أسابيع ، ولكن يمكن أن تستمر لفترة أطول.
-الحماض الكيتوني
لا ينبغي اتباع نظام كيتو الغذائي من قبل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2، هذا لأنه يمكن أن يضع أجسامهم في حالة استقلابية من الحماض الكيتوني السكري (DKA)، يعد هذا من المضاعفات التي قد تهدد الحياة لمرض السكري ، والتي تحدث عندما يخزن الجسم الكثير من الكيتونات، وهو حمض ينتج عندما يحرق الجسم الدهون ويصبح الدم حمضيًا جدًا. يمكن أن يؤثر هذا أيضًا على الكبد والكلى والدماغ. تشمل الأعراض: كثرة التبول والغثيان وجفاف الفم ورائحة الفم الكريهة وصعوبة التنفس.
-تلف القلب
يرتبط نظام كيتو الغذائي بمستويات عالية من HDL ، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هذه واحدة من الفوائد العديدة للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، ومع ذلك فإن ما تدرجه في طبق طعامك يلعب أيضًا دورًا مهمًا، لقد وجدت الدراسات أن النظام الغذائي الكيتون يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحة القلب، يمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة أن تزيد من مستويات LDL ، وبالتالي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
-انخفاض أداء التمرين
أظهرت الأبحاث أنها تقلل الأداء الرياضي لمن يتبعون حمية الكيتو، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ، نُشرت في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، وجد الباحثون أن أداء المشاركين كان أسوأ في أنشطة ركوب الدراجات والركض عالية الكثافة بعد أربعة أيام من اتباع نظام غذائي الكيتون ، مقارنةً بأولئك الذين كانوا يتناولون نسبة عالية من الكربوهيدرات لمدة أربعة أيام.
المصدر: timesofindia

 

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