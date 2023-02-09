بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة الأمارتية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جدية لها خلال مشاركتها في برنامج سعودي أيدول.

ظهرت أحلام على المسرح بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام طويلة واتسمت أطراف الأكمام بالريش، أما االتصميم تزين ببعض الرسومات التي منحتها طلة غير تقليدية.

انتعلت أحلام حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من اناقتها منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على تسريحة شعر الضفائر، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.