شاهد.. إطلالة جريئة لـ جورجينا برفقة رونالدو

حرصت جورجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة ملفتة لها برفقة صديقها رونالدو.

ظهرت جورجينا في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوزة ذا أكمام طويلة باللون اللبني و اتسمت بأطرافها بالريش مما منحها إطلالة غير تقليدية.

وانتعلت جورجينا حذاء أبيض رياضي مسطح، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي زادت من جاذبيتها و جمالها.