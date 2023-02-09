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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كهرمان مرعش..نصف مدينة "سوِّيَ بالأرض" في تركيا وصرخات ما زالت تحت الركام

آثار الزلزال المدمر
آثار الزلزال المدمر

يتواصل السباق مع الزمن في مدينة كهرمان مرعش، بجنوب شرق تركيا، من أجل العثور تحت الأنقاض على ناجين محتملين من الزلزال الرهيب الذي ضرب المنطقة وبلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر. ويحاول سكان المدينة المدمرة التعلق بأهداب الأمل على الرغم من البرد القارس، بحسب تقرير خاص نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

هناك سباق مع الزمن، في كهرمان مرعش، بجنوب شرق تركيا، من أجل العثور على ناجين محتملين.

لم يتبق شيء تقريبا بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 من فبراير عند الفجر، والذي وصلت حصيلة ضحاياه من القتلى إلى الآن 7000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين في تركيا وحدها، وفقا لأرقام وزارة الصحة. 

وهناك العديد من الأطفال والعائلات مكومون تحت الأنقاض. إنها كارثة بمعنى الكلمة. 

لكن عمال الإنقاذ يرفضون الاستسلام. فعلى الرغم من البرد القارس ودرجات الحرارة التي تواصل هبوطها، يواصلون التحقق من كل المباني مبنى مبنى. 

مع حلول الليل سريعا على كهرمان مرعش، يضاعف رجال الإنقاذ من مجهوداتهم. هم بحاجة ماسة إلى أغطية. فبعد ساعات من العمل الشاق ولكن الدقيق، تمكنوا أخيرا من انتشال امرأة لم يتعرفوا عليها إلا من صوتها فقط.

تركيا كهرمان مرعش الزلزال شرق تركيا تحت الأنقاض

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