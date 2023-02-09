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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن X5 وX6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

BMW تكشف عن X5 و X6
BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة

ستطلق BMW إصدارات محدثة من سيارتها الرياضية الشهيرة BMW X5 و BMW X6 في أبريل القادم، ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من كشف منافسها الرئيسي مرسيدس بنز عن GLE و GLE كوبيه المعاد تصميمهم.

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BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

من بين التغييرات التي تم إدخالها على الجيل الرابع X5 والجيل الثالث من X6، إعادة صياغة خفيفة للهيكل الخارجي، ومقصورة داخلية مطورة تتميز بشاشة رقمية جديدة ومحركات أقراص معدلة في عدد من الطرازات المعاد تسميتها، بما في ذلك المحرك الكهربائي بقوة 309 حصانًا، وستوفر سيارة X5 xDrive50e الجديدة نطاقًا كهربائيًا يصل إلى 68 ميلًا.

BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

وكجزء من عملية التحديث، يتلقى كل من X5 و X6 شبكة بمظهر جديد داخل المصد الأمامي المعاد تشكيله، ويتبنى الطراز X5 من طراز 2023 أيضًا عناصر تصميم xLine، في حين أن X6 مزود بحزمة Mالرياضية، وفي الداخل تتبنى X5 و X6 المحسّنتان تغييرات مماثلة على X7المحسّنة، إلى جانب إنتاجهما في مصنع BMW Spartanburg في الولايات المتحدة.

BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

تتصدر التغييرات الداخلية شاشة رقمية منحنية جديدة مثبتة فوق لوحة عدادات تم إعادة تصميمها، وتعمل بأحدث إصدار 8.0 من نظام التشغيل iDriveمن BMW، ويحتوي على شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض معلوماتية تعمل باللمس مقاس 14.9 بوصة كجزء من نظام BMW Live Cockpit Plus القياسي ، والذي يتضمن نظام الملاحة خرائط BMWالسحابي، وتتلقى أدوات التحكم في تكييف الهواء في الكونسول الوسطي أدوات تحكم إضافية تعمل باللمس.

 

تأتي الخيارات الجديدة على شكل وحدة عرض رأسية مع وظائف الواقع المعزز ، وفتحة سقف زجاجية بانوراميه مع إضاءة LED ، وتطبيقات زجاجية لعناصر تحكم متنوعة ونظام صوت Bowers & Wilkins.

BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

تأتي الطاقة لطرازي X5 و X6 موديلات 2023 من مجموعة معدلة من محركات البنزين والديزل والبنزين والكهرباء، يُزعم أنها توفر كفاءة واقتصادًا محسنين جنبًا إلى جنب مع علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات و xDrive أربعة من BMW.

 

مع التغييرات في عملية الاحتراق والتحكم في الصمامات ونظام الإشعال، يوفر محرك البنزين المضمنة سداسية الأسطوانات سعة 3.0 لتر (X5 xDrive50iو X6 xDrive40i) 375حصانًا و 383 رطلاً (حتى 46 حصانًا و 52 رطلاً)، يرى متغير الديزل (X5 xDrive30d و X6 xDrive30d) أن القوة تظل كما هي عند 278 حصانًا و 479 رطلاً على الرغم من عمليات إعادة العمل الداخلية.

 

BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

يحصل كل من محرك البنزين والديزل القياسي بست أسطوانات، بالإضافة إلى البنزين V8، على بطارية 48 فولت ، مما يضيف 12 حصانًا و 147 رطلاً عبر محرك كهربائي مثبت على علبة التروس.

 

تمت ترقية مجموعة الدفع الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء في الطراز السابق X5 xDrive45e والت أصبحت الآن X5 xDrive50e بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني، مما يوفر 26 حصانًا إضافيًا عند 309 حصانًا.

BMW تكشف عن X5 و X6 بمقصورة قيادة جديدة ومحركات هجينة لأول مرة

جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي أكثر قوة مُثبَّت بعلبة تروس يعمل على انتاج 197 حصانًا، زادت قوة النظام الإجمالية إلى 490 حصانًا، كما يرتفع عزم الدوران بمقدار 75 رطلاً إلى 516 رطلاً قدمًا، وزادت سعة البطارية بمقدار 3.4 كيلو وات في الساعة لتصل إلى 25.7 كيلو وات في الساعة، ومن المتوقع أن يوفر نطاقًا كهربائيًا يتراوح بين 58 و 68 ميلًا في دورة اختبار WLTP.

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