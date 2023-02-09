أشهر 5 سيارات كروس أوفر كورية في السعودية | صور        

يضم السوق السعودي مجموعة من أقوى سيارات الكروس أوفر الرياضية في العالم، ويأتي على رأسها كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديلات 2023.

هيونداي كريتا موديل 2023

هيونداي كريتا موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 12 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 170 كم/س.

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 88,475 ريال

الفئة الثانية بسعر 97,675 ريال

الفئة الثالثة بسعر 98,135 ريال

الفئة الرابعة بسعر 110,900 ريال

الفئة الخامسة بسعر 117,685 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كم/س.

كما تتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 106,488 ريال

الفئة الثانية بسعر 116,263 ريال

الفئة الثالثة بسعر 135,123 ريال

الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال

الفئة الخامسة بسعر 159,273 ريال

هيونداي توسان موديل 2023

هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتصل لسرعة قصوى تصل 200 كم/س.

أسعار هيونداي توسان موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 103,425 ريال

الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال

الفئة الثالثة بسعر 110,095 ريال

الفئة الرابعة بسعر 112,625 ريال

الفئة الخامسة بسعر 119,535 ريال

الفئة السادسة بسعر 132,763 ريال

الفئة السابعة بسعر 135,639 ريال

سانج يونج كوراندو

سانج يونج كوراندو

جاءت السيارة سانج يونج كوراندو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 280 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 10 ثوان.

أسعار السيارة سانج يونج كوراندو

الفئة الأولى بسعر 81,136 ريال

الفئة الثانية بسعر 99,000 ريال

هيونداي كونا موديل 2023

هيونداي كونا موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي كونا موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 149 حصان، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 6 سرعات، ويصل معدل أستهلاك القود الى 17.5 لتر عندما تقطع 100 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة هيونداي كونا موديل 2023:

الفئة الأولى SMART بسعر 93,535 درهم.

الفئة الثانية COMFORT بسعر 98,135 درهم