سيد معوض: مواجهة الأهلي ضد فلامنجو صعبة

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي ضد فلامنجو لن تكون سهلة، لأن الفريق البرازيلي قوي ولديه جماهير كبيرة موجودة حاليا لمساندته في المغرب.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب على الأهلي اغلاق ملف مواجهة ريال مدريد، والخروج من حالة الاحباط، والتدريب بشكل جيد في اليومين القادمين، والتفكير فقط في مواجهة فلامنجو".

وأضاف: "الأهلي سيواجه خصما جيدا، ولو كان الفريق في حالة جيدة داخل الملعب فسوف يحقق الفوز".

وتابع: "فريق فلامنجو لديه سرعات وقوة جيدة، ويتحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بشكل سريع، تأثروا في لقاء الهلال بالطرد، والأمر الجيد أن لديهم ديفيد لويز الذي يكون وراء جميع النتائج السلبية، واتمنى ان يستغل الأهلي وجوده لصالحه".

وزاد: "اتمنى استمرار كولر لأطول فترة من أجل صناعة فريق قوي للمستقبل".