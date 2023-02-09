طرحت رولز رويس لأول مرة سيارة سبيكتر الكهربائية الكوبيه في أكتوبر 2022 ، لكن العلامة التجارية الفاخرة استمرت في التطوير منذ ذلك الحين، كانت آخر خطوة في عملية الاختبار هي إرسال السيارة إلى جنوب إفريقيا لإجراء تقييمات الطقس الحار.

رولز رويس تختبر سبيكتر الكهربائية في درجات الحرارة العالية

يمكن أن تصل درجات الحرارة خلال صيف جنوب إفريقيا إلى 50 درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من الطرق بمزيج من الأسطح، تشمل التقييمات ضبط نظام التثبيت لأن الحرارة يمكن أن تؤثر على صلابة المكونات المطاطية، وبالمثل تقوم الشركة بتعديل مواد عزل المقصورة لأن المناخات المختلفة تغير طريقة أدائها.

رولز رويس تختبر سبيكتر الكهربائية في درجات الحرارة العالية

قطعت سيارة سبيكتر ما يقرب من 1.243 مليون ميل (2 مليون كيلومتر) من الاختبارات، عبر تلك المسافة استخدمت رولز رويس مبدأ المكاسب الهامشية لتطوير السيارة، وتعني الإستراتيجية إجراء تغييرات صغيرة بمرور الوقت تؤدي بشكل تراكمي إلى تطورات كبيرة.

رولز رويس تختبر سبيكتر الكهربائية في درجات الحرارة العالية

تقول رولز رويس أن اختبار سبيكتر اكتمل بنسبة 80% تقريبا، والمرحلة الأخيرة هي ما تسميه الشركة تحليل أسلوب الحياة، يتكون هذا من استخدام السيارة الكهربائية بالطريقة التي يستخدمها المشتري، بما في ذلك القيادة في المدن الكبرى العالمية.

رولز رويس تختبر سبيكتر الكهربائية في درجات الحرارة العالية

تأتي رولز رويس سبيكتر بمحرك 577 حصانًا (430 كيلوواط) و 664 رطل قدم (900 نيوتن متر) من عزم الدوران، وستكون الكوبيه قادرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 4.4 ثانية، والمدى المتوقع هو 260 ميلا (418 كيلومترا).

لتحقيق أقصى قدر من الراحة للركاب، تم استخدام نظام التعليق المستوي في سبيكتر، ويمكن لهذه التقنية فصل القضبان المضادة للدحرجة بحيث تعمل كل عجلة بشكل مستقل، وتقول رولز رويس أن هذا الإعداد يوفر تجربة قيادة أكثر سلاسة.

رولز رويس تختبر سبيكتر الكهربائية في درجات الحرارة العالية

تبدأ عمليات تسليم سبيكتر في الربع الأخير من عام 2023، تقبل رولز رويس الطلبات ولكنها لا تكشف علنًا عن سعر السيارة الكهربائية، حتى إذا كنت لا تخطط لشراء واحدة فإن أداة التهيئة عبر الإنترنت متاحة بالفعل حتى تتمكن من تخصيص الكوبيه الكهربائية.