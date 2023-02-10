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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فجر جمجمته .. القصة الكاملة لمقتل فتى على يد طليق والدته في الاسماعيلية|شاهد

مكان الجريمة
مكان الجريمة

جريمة مأساوية في محافظة الإسماعيلية.. خلافات وعلاقات الزوجية يدفع ثمنها دائماً الأبناء، ليكونوا ضحية أبائهم أو أمهاتهم، هذا هو الحال مع الطفل “فارس.ع.م”، صاحب 15 عاماً، ويسكن بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، الذي دفع حياته ثمناً للدفاع عن والدته أمام طليقها وإنقاذها من يديه، حتى لايجد الطليق طريقاً آخر لتأديبه غير إطلاق النار على رأسه بطريقة وحشية فجرت جمجمته وأوقعته قتيلاً في الحال.

طليق سيدة يفجر رأس نجلها بسلاح ناري

بداية الجريمة كانت في احدى الشقق السكنية بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل، قامت سيدة وطفلها البالغ من العمر بتأجيرها منذ 3 شهور تقريباً، وأهالي وسكان المنطقة لا يعرفونهم جيدا، وأعتادوا على رؤيتهم صباحا للخروج إلى العمل.

ووفقاً لبعض المصادر فقد أكدوا أن السيدة وإبنها قطنوا هذه المنطقة بسبب مطاردة طليق هذه السيدة ووجود خلافات ومشاكل آسرية بينهما وأن نجلها ليس إبنه ولكنه من رجل آخر، وطليق السيدة والدة الطفل فارس يطاردهم دائماً ويعتدي عليها، ولكن المرة الآخيرة حدثت بينهما مشادة كلامية أعتدى فيها الطليق على زوجته السابقة بالضرب ليتدخل الطفل من أجل إنقاذ والدته من بين فكي طليقها المفارس، ليقوم بإطلاق عيار ناري على رأس الطفل، ليفجر جمجمة الطفل ويتركه غارقاً في دمائه ويفر هارباً، وسط صرخات والدته عليه.

سماع صوت طلق ناري وصراخ وعويل

وأجرى صدى البلد بثا مباشرا من مكان جريمة مقتل الصبي أمام أمه في مدينة المستقبل، وكشف شهود العيان أن الأم ونجلها " القتيل"، استأجروا الوحدة السكنية بالدور الخامس بالعمارة ٣٠ بمساكن ايجيكو بمدينة المستقبل التابعة لمركز شرطة أبو صوير، قبل ٣ أشهر من أحد السماسرة بالمدينة.
وأكد الجيران أن الأم ونجلها ويدعي فارس، اعتادوا الخروج يوميا في الصباح، والعودة في نهاية اليوم، وان ليس لهم أي علاقة بالجيران.
وعن تفاصيل الواقعة، قال الجيران إنهم فوجئوا بسماع صوت طلق ناري وصراخ وعويل، صباح الثلاثاء، وأنه فور صعودهم الي الطابق الخامس، وجدوا الضحية ملقي علي الارض بصالة المنزل، وبجواره أمه تصرخ قائلة :" ابني مات".

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، من جهودها للكشف عن غموض حادث مقتل صبي في ظروف غامضة بطلق ناري بمدينة المستقبل.

تفاصيل الجريمة والبلاغ

من جانبها قالت مصادر مطلعة، إن اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمساكن ايجيكو بمدينة المستقبل، تؤكد مصرع صبي بطلق ناري، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقت النجدة بلاغا  يفيد مصرع “فارس.ع.م”، داخل شقة سكنية بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل، ونقل الجثمان إلى مستشفى الحميات.
وانتقل ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة ابوصوير إلى مكان الحادث لفحص الجثمان ومعرفة سبب مقتل المجني عليه، فيما بدأت التحقيق مع والدته.
وقالت المصادر الأمنية إن الشاب أصيب بطلق ناري في الرأس مما تسبب في تهتك الجمجمة وخروج أجزاء من المخ وتوفي الحال.
وأضافت المصادر أن المجني عليه توفي بسبب خلاف بين والدته وطليقها وتدخله للدفاع عنها في كل مرة يحضر فيها إلي منزلها لتهديدها لعدم رغبتها في العودة له مرة أخرى.

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