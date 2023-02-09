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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

360 مامز

أردنية تدشن تطبيقاً إلكترونياً لمساعدة الأمهات على تربية أبنائهن ورعايتهن بالطرق المعاصرة|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «أردنية تنشئ تطبيقا إلكترونيا لتزويد الأمهات بمعلومات عن الصحة البدنية والعقلية للأبناء».

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وقال التقرير: «تعرضت الأردنية دينا عبدالمجيد وهي أم لطفلين لتحديات عديدة تتعلق بالوصول للمعلومات ذات الصلة بصحة طفليها وأساليب رعاية الأطفال؛ بالطريقة المعاصرة».

وأضاف: «التحديات دفعت دينا إلى إنشاء موقع الكتروني وتطبيق سمته 360 مامز لتزويد الأمهات بمصادر باللغة العربية تتعلق بالصحة البدنية والعقلية للأطفال، إضافة إلى نصائح حول رعاية الآباء والأمهات لفلذات أكبادهم».

وتابع: «ويربط تطبيق 360 مامز كذلك أفراد الأسرة بأكثر من 300 خبير وطبيب، بما يسمح للآباء والأمهات بالحصول على إجابات لأسئلة محددة».

وأوضح: «ويزور الموقع على الإنترنت منذ عام 2017 نحو نصف مليون مستخدم شهريا، ويشترك في التطبيق الذي تم تدشينه عام 2020 نحو 60 ألف مشترك».

وأكد: «السنوات الأولى من عمر الطفل تلعب دورا مهما في تكوين شخصيته المستقبلية، ففي هذه المرحلة لا يتأثر هو بالنصائح الموجهة إليه فحسب بل إنه يللتقط كل ما يدور حوله لذى ما تقوم به الأردنية دينا عبدالمجيد بهدف فهم خطوات التعامل السليم مع الأطفال مهم من أجل علاقة سليمة».

الأردن رعاية الأطفال الآباء والأمهات الصحة البدنية والعقلية قناة القاهرة الإخبارية

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