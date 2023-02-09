غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

يستعد الفريق الاهلي لمواجه نظيرة فلاكنجو البرازيزي بمدينة طنجة باستاد بن بطوط في مواجه نارية لتحديد المركزين الثالث والرابع في ببطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الاهلي وفلامنجو

يسافر فريق النادي الأهلي إلى طنجة استعداداً لمواجهة فلامنجو البرازيلي بعد غد السبت في ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية بالمغرب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يبحث إجراء تعديلات قوية في تشكيل الفريق خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.