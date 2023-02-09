عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

صدى البلد

يستعد الفريق الاهلي لمواجه نظيرة فلاكنجو البرازيزي بمدينة طنجة باستاد بن بطوط في مواجه نارية لتحديد المركزين الثالث والرابع في ببطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الاهلي وفلامنجو 

يسافر فريق النادي الأهلي  إلى طنجة استعداداً لمواجهة فلامنجو البرازيلي بعد غد السبت في ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية بالمغرب.

وقال  الإعلامي أحمد شوبير، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يبحث إجراء تعديلات قوية في تشكيل الفريق خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

مباراة الاهلي وفلامنجو الاهلي وفلامنجو مباراة السبت النادي الأهلي الفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

عاجل.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

أطيب شرير.. تاجر مخدرات يعلن تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اختفوا من الشوارع.. هل تنبأت الحيوانات والطيور بزلزال تركيا وسوريا؟

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

بالأحضان والقبلات.. حبيب نادين نسيب نجم يطلبها للزواج أمام الجميع

شعر به سكان الدول العربية.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا وضحايا بالآلاف

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات زيلينسكي .. روسيا تستهدف تدمير مولدوفا

استنفار حكومي لمواجهة جشع التجار.. والرئيس يطالب المواطنين بمقاطعة هؤلاء

رونالدو يتقدم للنصر بثنائية أمام الوحدة في الدوري السعودي

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

فيديو.. إنقاذ 5 أفراد من تحت الأنقاض في تركيا

وظائف خالية بمترو الانفاق..الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بالسكري .. احذري استخدام هذا الشامبو

خلال أسبوع.. مشروب واحد يقضي على الدهون العنيدة

مش هتصدق .. علاقة غريبة بين البليلة والسكري

مشروب سريع لنحت قوامك وحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع

فيديو

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

زلزال جديد يضرب تركيا وأردوغان يكشف الخسائر الفادحة

انتهت المحاكمة|كواليس طعن محمد عادل على حكم إعدامه في قضية نيرة أشرف

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ