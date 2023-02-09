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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-2-2023

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 9-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا بلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.
 

ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم،الأربعاء 8 فبراير 2023، في أسواق الصاغة.   
 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1965 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1720 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1470 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13760 جنيها. 


اسعار مصنعية الذهب في مصر:


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب سعر الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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