بأيادٍ مصرية.. مستشار التموين يفجر مفاجأة حول منجم إيقات للذهب

تسعى الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي لها من الذهب وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار شرع منجم إيقات في الصحراء الشرقية في العمل، حيث تم اكتشاف المنجم في يونيو من عام 2022، ومن المتوقع أن يساهم المنجم في رفع معدلات إنتاج الذهب وبالتالي رفع الاحتياطي الاستراتيجي، وفي هذا الصدد نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات مستشار التموين لشئون الذهب، والتي جاءت كالتالي:

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب شهريًا، موضحًا أن ذلك سيدعم رصيد البنك المركزي من الذهب، وذلك من خلال إعطاء قوة للعملة المصرية والاقتصاد المصري ككل.



رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب



وقال "فرج"، في تصريحات تلفزيونية، إن هذا المنجم يعادل منجم السكري فى الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر، مؤكدا أن استخراج الذهب من منجم إيقات، يتم بأيادٍ مصرية.



التنقيب عن الذهب في مصر

الذهب الملاذ الآمن للدول والأفراد

وأضاف أن الذهب صناعة وليس مجرد رفاهية، فهو احتياطي استراتيجي للأفراد والدول، معقبًا: "هو الملاذ الآمن للدول والأفراد"، مشيرا إلى أن الذهب أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات، معقبا: "هناك تقرير يكشف أن المصريين اشتروا العام الماضي 40 طن سبائك ومشغولات ذهبية".

ولفت إلى أن زيادة احتياطي الذهب ستنعكس بقوة وبشكل إيجابي على الاقتصاد القومي وقيمة الجنيه أيضًا.



الجنيه المصري ورفع احتياطي الذهب

إنتاج السبائك المصرية

وأوضح: "بدلا من تنقية الذهب في الخارج، سيتم تنقيته في مصر بالمواصفات العالمية وإنتاج السبائك المصرية المعتمدة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في صناعة الذهب في مصر.



إنتاج السبائك المصرية

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

وذكر أن سعر الذهب يتم تحديده عالميًا، ولكن إنتاج منجم إيقات سيدعم الاقتصاد القومي والبنك المركزي، الأوقية حاليًا يبلغ سعرها 1950 دولارا قرابة الـ 2000 دولار، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة بجانب ارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل هناك توقعات قوية بارتفاع أسعار الذهب.



