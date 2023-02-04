عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأيادٍ مصرية.. مستشار التموين يفجر مفاجأة حول منجم إيقات للذهب

الذهب|أرشيفية
الذهب|أرشيفية

تسعى الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي لها من الذهب وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار شرع منجم إيقات في الصحراء الشرقية في العمل، حيث تم اكتشاف المنجم في يونيو من عام 2022، ومن المتوقع أن يساهم المنجم في رفع معدلات إنتاج الذهب وبالتالي رفع الاحتياطي الاستراتيجي، وفي هذا الصدد نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات مستشار التموين لشئون الذهب، والتي جاءت كالتالي:

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب شهريًا، موضحًا أن ذلك سيدعم رصيد البنك المركزي من الذهب، وذلك من خلال إعطاء قوة للعملة المصرية والاقتصاد المصري ككل.
 

رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب


وقال "فرج"، في تصريحات تلفزيونية، إن هذا المنجم يعادل منجم السكري فى الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر، مؤكدا أن استخراج الذهب من منجم إيقات، يتم بأيادٍ مصرية.
 

التنقيب عن الذهب في مصر

الذهب الملاذ الآمن للدول والأفراد

وأضاف أن الذهب صناعة وليس مجرد رفاهية، فهو احتياطي استراتيجي للأفراد والدول، معقبًا: "هو الملاذ الآمن للدول والأفراد"، مشيرا إلى أن الذهب أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات، معقبا: "هناك تقرير يكشف أن المصريين اشتروا العام الماضي 40 طن سبائك ومشغولات ذهبية".

ولفت إلى أن زيادة احتياطي الذهب ستنعكس بقوة وبشكل إيجابي على الاقتصاد القومي وقيمة الجنيه أيضًا.
 

الجنيه المصري ورفع احتياطي الذهب

إنتاج السبائك المصرية

وأوضح: "بدلا من تنقية الذهب في الخارج، سيتم تنقيته في مصر بالمواصفات العالمية وإنتاج السبائك المصرية المعتمدة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في صناعة الذهب في مصر.
 

إنتاج السبائك المصرية

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

وذكر أن سعر الذهب يتم تحديده عالميًا، ولكن إنتاج منجم إيقات سيدعم الاقتصاد القومي والبنك المركزي، الأوقية حاليًا يبلغ سعرها 1950 دولارا قرابة الـ 2000 دولار، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة بجانب ارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل هناك توقعات قوية بارتفاع أسعار الذهب.


 

الذهب منجم إيقات إيقات الإقتصاد المصرى الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب احتياطي الذهب توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة المنجم منجم جبل إيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تجاوز 4.5 درجة .. زلزال قوى يضرب دولة عربية

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

موضوعات متعلقة

لقطات مذهلة.. العاصفة فرح تكسو قمم لبنان بالثلوج|شاهد

كان هيبقى فيلم| مفاجأة عن موضوع عائلي والكدواني يكشف سر نجاحه| تفاصيل

الدولار يكسر 30 جنيهًا وعيار 21 يسجل 1760 جنيهًا.. خدمات تهمك

خرق القواعد الملكية| الأمير هاري يفضح شقيقه وليام في كتابه "سبير".. ماذا قال

تفوق أي ادخار بنكي.. كيف يستفيد المواطن من طرح شركات الدولة بالبورصة؟

ترشيحاتنا

100 أخضر بأكثر من نصف مليون ليرة..أسعار صادمة للدولار فى سوريا

الأرصاد: صقيع وثلوج على هذه المناطق والأمطار مستمرة | الطقس

رصد قاعدة صواريخ عابرة للقارات.. ماذا فعل المنطاد الصيني بالأجواء الأمريكية؟ القصة كاملة

بأيادٍ مصرية.. مستشار التموين يفجر مفاجأة حول منجم إيقات للذهب

حدث نادر .. ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه بتونس

تعويض بأجر ومعاقبة المخالف بالحبس والغرامة.. اعرف حقك لو تعبت في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

فيديو

على عينك يا تاجر.. إطلالات رانيا يوسف الساخنة تثير الجدل| فيديو جراف

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ