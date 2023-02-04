مستشار وزير التموين: منجم ذهب إيقات يعطي قوة للجنيه المصري والاقتصاد الوطني|فيديو

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن مستقبل أسعار الذهب وتوقعات الفترة المقبلة.



وأشار إلي أن أوقية الذهب قاربت من 2000 دولار، وهناك توقعات بارتفاع سعرها الفترة المقبلة، بحيث إذا وصل سعر الأوقية 2500 دولار، فأنه سعره محليا سيصل إلى 2000 جنيه.

ونوه خلال حواره بقناة "النيل للأخبار": "ٍسعر الذهب يُحدد عالميا حسب البورصات العالمية، ومازالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، فضلا عن ارتفاعات التضخم لذلك متوقعين ارتفاعات قوية في أسعار الذهب".

ولفت إلي أن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج نحو 200 كيلو من الذهب شهريا، وهو ما يضيف لرصيد البنك المركزي من الذهب ويعطي قوة للعملة المصرية والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا المنجم يعادل منجم السكري فى الاحتياطي السكري للذهب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية.

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر، مؤكدا أن استخراج الذهب من منجم إيقات، يتم بأياد مصرية وهي شركة شلاتين.