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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 9 فبراير 2023

اسعار الدولار
اسعار الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن وهند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 9- 2-2023.


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.33 جنيه للبيع، و30.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.62 جنيه للبيع، و32.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.62 جنيه للبيع، و36.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.08 جنيهات للبيع، و8.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 98.63 جنيه للبيع، و99.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى العملات العربية

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