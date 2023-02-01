سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 فبراير| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن وهند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1- 2-2023.









سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.21 جنيه للبيع، و30.11 جنيه للشراء.



الدولار اليوم

سعر اليورو

سعر اليورو 32.74 جنيه للبيع، و32.62 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.23 جنيه للبيع، و37.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.04 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 98.94 جنيه للبيع، و98.59 جنيه للشراء.

