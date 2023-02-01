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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 فبراير| فيديو

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن وهند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1- 2-2023.

 

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هدوء ما قبل العاصفة|الأرصاد تُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة

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استمرار سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم



سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.21 جنيه للبيع، و30.11 جنيه للشراء.
 

الدولار اليوم

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.74 جنيه للبيع، و32.62 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.23 جنيه للبيع، و37.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.04 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 98.94 جنيه للبيع، و98.59 جنيه للشراء.
 

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