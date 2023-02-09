القضاء الإداري تقضي بإلغاء عمومية الصيادلة

أصدرت محكمة القاهرة الإداري للأمور المستعجلة اليوم الخميس9 فبراير2023 الحكم رقم 141 لسنة2023 بنفاذ الأمر الإداري الصادر من الحارس القضائي الممثل القانوني للنقابة والمؤرخ بتاريخ 15-1-2023 ، بإلغاء الاجتماع المقرر له 10/2/2023 بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فى شأن الدعوة لهذا الاجتماع.



يستعد عدد كبير من الصيادلة، لحضور الجمعية العمومية غير العادية "الطارئة" غدا، بناء على طلب موقع من 294 صيدلانيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية غدا في القاعة الرئيسية بنقابة الأطباء بدار الحكمة في القاهرة الساعة الثانية ظهرا طبقا للمادة 15 من قانون 47 لسنة 1969، حسبما صرح الدكتور إسلام عبد الفاضل أحد المنسقين للجمعية العمومية.

وحول جدول الأعمال المقرر مناقشته في الجمعية العمومية غدا، قال عبد الفاضل، في تصريحات صحفية، أنه تم إعلان جدول أعمال الجمعية العمومية للصيادلة ليكون محدد سلفا لكل الأعضاء، ومن المقرر أن تبدأ وقائع الجمعية العمومية حال اكتمال النصاب القانوني لها، في الثانية ظهرا بمناشدة المجالس التشريعية والجهات المختصة عدم إصدار أو تعديل قوانين تخص المهنة إلا في وجود ممثلين منتخبين من الصيادلة طبقا للدستور.

إنهاء الحراسة القضائية على الصيادلة

وأضاف أن من أهم المطالب التي سيتم النظر فيها هي اتخاذ الخطوات الجادة لإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة رضائيا كما جاء بحكم المحكمة والدعوة لفتح باب الانتخابات العامة والفرعية وانتخاب نقيب و24 عضوا.



وأكد مناقشة إشكالية أعداد الخريجين وإلغاء تكليف الصيادلة، إضافة إلى مناقشة تعديل قانون الإيجارات القديم وتأثيره على الصيدليات.



ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية في القاعة الكبرى بدار الحكمة، بعد موافقة هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء بالإجماع، على طلب أعضاء الجمعية العمومية لصيادلة مصر، باستضافة نقابة أطباء مصر للجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر يوم الجمعة 10 فبراير 2023، لمناقشة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للصيادلة.