سكودا فابيا.. سيارة اعتمادية بـ 140 ألف جنيه | تفاصيل

تعتبر السيارة سكودا فابيا هاتشباك أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية في بداية الألفية الجديدة، حيث بدأ انتاجها عام 1999 كخليفة لسيارة فيليشيا التي أنتهى انتاجها نهائياً عام 2001، وتم اطلاق الجيل الثاني منها عام 2007 ، ثم الجيل الثالث عام 2015.

سكودا فابيا موديل 2003

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

سكودا فابيا موديل 2003

مواصفات السيارة سكودا فابيا موديل 2003

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2003 في السوق المصري بعدة أنواع من المحركات، جاء أشهرها في السوق المصري بسعة 1400 سي سي بتقنية HTP، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة ووفرت تكنولوجيا HTP للسيارة اداء مميز واستجابة سريعة عند أقل مستوي من لفات المحرك مع الاستفادة من كامل الطاقة التي توفرها السيارة.

وبفضل هذه المواصفات يمكن للسيارة سكودا فابيا موديل 2003 التسارع من الثبات الي سرعة 100 كم في الساعة في أقل من 18 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 120 كم في الساعة، وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 4.8 لتر لكل 100 كم في الساعة.

سكودا فابيا موديل 2003

أسعار السيارة مواصفات سكودا فابيا موديل 2003 في سوق المستعمل:

يبدأ سعر السيارة مواصفات سكودا فابيا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.