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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو.. إنقاذ 5 أفراد من تحت الأنقاض في تركيا

صدى البلد

نجح فريق الإنقاذ الصيني وفريق البحث التابع للجيش التركي في إنقاذ عائلة مكونة من 5 أشخاص في منزل منهار في مدينة بيليم. 

وذكر موقع جلوبال تايمز الصيني، أن العائلة مكونة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال.

وقد وصل أعضاء فريق الإنقاذ الصيني البالغ عددهم 82 فردا الذين أرسلتهم وزارة إدارة الطوارئ الصينية إلى مطار أضنة في تركيا حاملين معدات وإمدادات الإنقاذ. ويتكون فريق الإنقاذ بشكل أساسي من موظفين من فيلق الإطفاء والإنقاذ في بكين، ومركز البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ لزلزال الصين، والمستشفى العام للطوارئ، ويحملون 20 طنا من مواد ومعدات البحث والإنقاذ والاتصالات والمواد الطبية وغيرها من معدات الإنقاذ.

كما قدمت الصين لتركيا 40 مليون يوان من المساعدات الطارئة، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ وفرق طبية لتزويد تركيا بمواد الإغاثة في حالات الكوارث التي تشتد الحاجة إليها. 

وقدمت 30 مليون يوان من المساعدات الإنسانية الطارئة لسوريا، بما في ذلك 2 مليون دولار كمساعدات نقدية ومواد إغاثة يحتاجها الجانب السوري بشكل عاجل، والإسراع بتنفيذ مشاريع المساعدات الغذائية الجارية.

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