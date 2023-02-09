البحوث الفلكية تفجر مفاجأة وراء كثرة الزلازل.. فيديو

كشف جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، أسباب كثرة الزلازل، لافتا أن كل البيانات والدراسات أكدت أن البحر الأحمر لم يكن موجودا منذ 65 مليون عام ولكنه نشأ نتيجة الحركات الزلازلية التي ساهمت في تكوينه ومازال يتسع بمعدل 1 سم كل عام وهذا ينتج عنه تكون عدد من الزلازل على طول البحر الأحمر.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خلال الأسبوعين الماضيين حدث زلزالين بدرجة خفيفة جدا في مدخل خليج السويس شمال البحر الأحمر باعتبارها أحد الأماكن النشطة لحدوث مثل هذه الزلازل، لكنها ليست داخل أحزمة الزلازل.



تابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، مصر خارج الأحزمة الزلازل ولا يمكن تغييرها بسهولة، موضحا أن زلزال 92 كانت قوته أقل بكثير من زلزال تركيا، حيث كانت قوته 5.2 درجات ريختر ونتيجة قربه من القاهرة ولكن الإصابات والوفيات كانت لأكثر من سبب في معظمها نتيجة تدافع المواطنين والسلوكيات الخاطئة و شهدت سقوط المنشآت الحديثة المخالفة.

استطرد، رأينا في زلزال تركيا انهيار بعض البنايات وبقاء بنايات أخرى وهذا دليل على أهمية الضوابط والمعايير في إنشاء أي مبني، لافتا إلى أن المعهد يقوم بتحليل بيانات الزلازل ومصر لديها عناصر بحثية في جميع المراكز العلمية وخبرات متعددة ودقة متناهية في الرصد والتحليل لهذا الأمر.

