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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد من شيفروليه تريل بليزر الرياضية موديل 2024 |صور

شيفروليه تريل بليزر
شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

عززت شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات الامريكية من تواجدها، بعد أن كشفت هناك عن نسختها الجديدة من النسخة تريل بليزر وباطلالة 2024، والتي تنطلق بتصميم ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV .

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شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

حصلت السيارة شيفروليه تريل بليزر موديل 2024 على العديد من التعديلات، تتعلق بالمظهر الخارجي، إلى جانب تقنيات مطورة داخل قمرة القيادة، حيث اظهرت الصور الرسمية مجموعة قياس رقمية قياس 8 بوصة، إلى جانب شاشة 11 بوصة تعمل باللمس، لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، تدعم الطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

كما تمتعت السيارة شيفروليه تريل بليزر 2024 ببعض اللمسات الداخلية العصرية، مستخدمة لون مائل إلى الاحمر اللامع، بالاضافة إلى مكيف هواء وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وحزمة من التقنيات القياسية ووسائل دعم قائد المركبة.

شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

وظهرت السيارة شيفروليه تريل بليزر 2024 بشبكات ذات فتحات هوائية كبيرة الحجم تعتمد على اللون الاسود بشكل ثنائي، بالاضافة إلى أضواء نهارية، ومصابيح حادة المظهر باطلالة عدوانية، وفتحات عادم مزدوجة، وسبويلر رياضي مثبت بالناحية العلوية من الزجاج الخلفي، إلى جانب جنوط رياضية لطراز RS يبلغ قياسها 19 بوصة.

شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

شيفروليه تريل بليزر موديل 2024

تتوافر السيارة شيفروليه تريل بليزر بنظام الدفع الرباعي الاختياري مقترن محرك 1300 سي سي بقوة 155 حصانا متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 نقلات، بينما تأتي السيارة بقدرات الدفع الامامي القياسية، مع علبة تروس CVT أوتوماتيكية الاداء، بالاضافة إلى محرك 137 حصانا سعة 1200 سي سي.

شيفروليه تريل بليزر موديل 2024
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