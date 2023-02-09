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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالقطب الشمالي.. إجراء عاجل من بريطانيا ضد روسيا

بالقطب الشمالي..
بالقطب الشمالي.. إجراء عاجل من بريطانيا ضد روسيا

علقت بريطانيا التعاون الكامل مع روسيا في قضايا القطب الشمالي، لكنها ستسمح باستئناف الاتصالات بعد نهاية النزاع في أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية ويتضمن أساسيات السياسة البريطانية الخاصة بالقطب الشمالي: "ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، علقت بريطانيا الاتصلات بين الحكومات، وهذا يشمل تعليق عمل فريق العلوم والابتكار البريطاني ومشاريع الأبحاث المشتركة. وبالتالي، فإن التعاون في قضايا القطب الشمالي في الوقت الحالي غير ممكن إلا في الحالات الملحة، وفي المستقبل تخضع هذه السياسة للمراجعة".

وأضاف: "تدرك المملكة المتحدة أن روسيا، دولة قطبية، ولها وجود كبير في منطقة القطب الشمالي. وسوف تسعى لتعزيزها كاستجابة للتغيرات الطبيعية، من جانبنا نتوقع أن روسيا سوف تلتزم بالقانون الدولي خلال قيامها بذلك".

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وتابعت: "القطب الشمالي من أكثر المناطق تغيرا في العالم." وعلى الرغم من أن بريطانيا ليست دولة في القطب الشمالي، إلا أن لديها علاقات قوية وثابتة مع المنطقة، وذلك نظرا لأننا أقرب جار للقطب الشمالي، وجميع التغيرات في بيئة القطب الشمالي تؤثر بشكل ملحوظ على المملكة المتحدة من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، وتغيرات المناخ والطقس، والتهديدات التي تمس التنوع البيولوجي".

كما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن، لديها "علاقات قوية مع جميع دول القطب الشمالي تقريبا، وهي مسؤولة عن دعم شركائها وحلفائها في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة”.

وأضافت: "نحن نعمل في المنطقة لسنوات عديدة، ونحن مستعدون للدفاع عن حقوقنا إذا لزم الأمر ضد أولئك الذين يريدون تحدي النظام الدولي وحرية الملاحة أو تهديد استقرار المنطقة بطرق أخرى”.

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