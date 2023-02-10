بسبب ضحايا زلزال سوريا .. مايا دياب تتخذ قرارا مفاجيء

ما قادرة كون إيجابية بظل هالكارثة

أعلنت الفنانة مايا دياب عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي عن إلغاء حفلها الذى كان من المقرر إقامته فى لبنان، بسبب زلزال سوريا وتركيا .

وقالت مايا دياب فى تغريدة عبر توتير قائلة : طالبت وسعيت والحمد لله قدرت إني ألغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ شباط بلبنان، الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الأدنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون إيجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها، اعتذر من كل شخص كان حاجز إن شاء الله نلتقي بالفرح".

وكانت قد علقت الفنانة مايا دياب، علي الزلزال الذي ضرب لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت مايا دياب في تويتة لها: “بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على ⁧‫#لبنان‬⁩ منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع ⁧‫#سوريا‬⁩ ⁧‫#تركيا‬⁩ ⁧‫#هزة_ارضية‬⁩ ⁧‫#زلزال‬⁩”.