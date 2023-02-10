هاني كمال : لا ألعب على فقر الناس فى أعمالي

أكد هاني كمال مؤلف مخرج مسلسل “ وبينا ميعاد ” ، انه يحرص على تمثيل كافة الأجيال والطبقات الاجتماعية من خلال أعماله الدرامية .

وقال هاني كمال فى تصريحات خاصة : أقوم بهذا الأمر عن قصد لأن مشاكل المجتمع واحدة، والطبقة المتوسطة حالياً مقسمة إلى عدة فئات حالياً ، فانا لا ألعب على فقر أو غنى الناس، ولكني أقدم مشاكل الإنسانية التي تجمعنا.

وتابع هاني كمال :أحرص على أن تكون الأجيال ممثلة في أعمالي، وهي محاولة لأن يجمع العمل كل أفراد الاسرة .

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.