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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل ارتدت مي نور الشريف الحجاب على غرار خالتها نورا؟

مي نور الشريف ووالدتها
مي نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي وشقيقتها سارة

نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي ، وشقيقتها سارة نور الشريف . 

وظهرت مي نور الشريف برفقة عائلتها وهي ترتدي الحجاب على راسها ، مما دفع أحدي المتابعات لتوجيه سوال لها ، حول إذا ما كانت قد ارتدت الحجاب . 

مي نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي وشقيقتها سارة 

وحرصت مي نور الشريف على الاجابة على المتابعة ، حيث أكدت انها ترتدي بسبب انخفاض درجات الحرارة . 

اجابة مي نور الشريف على أحدي المتابعات لصفحتها 

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نشرت الفنانة سوسن بدر صورة مع الفنانة مى نور الشريف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه لها رسالة حب.

وعلقت سوسن بدر : “الغالية بنت الغاليين ..مى نور الشريف ..بحبك اوى”. 

وتفاعل من الرسالة التى كتبتها سوسن بدر عدد من النجوم منهم منى زكى ورانيا يوسف وعبير صبرى حيث اكتفين بوضع “قلوب”. 

أخر أعمال مي نور الشريف الفنية :

يُذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.
 

مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

مي نور الشريف مصطفى شعبان الفنانة بوسي الفنانة سوسن بدر رانيا يوسف ماجدة زكى

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