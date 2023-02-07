بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

استطاع مسلسل أزمة منتصف العمر، أن يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دول الإمارات ، وذلك عبر منصة شاهد vip .

واحتل مسلسل أزمة منتصف العمر المركز الثاني فى دولة الامارات من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات .



وتمكن مسلسل أزمة منتصف العمر من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip ، حيث تدور أحداثه فى إطار إجتماعي .

واحتل مسلسل أزمة منتصف العمر فى مصر المركز الأول ، بعدما كان يحتل المركز الثالث خلال الفترة الماضية .

أبطال مسلسل “أزمة منتصف العمر” :



مسلسل “أزمة منتصف العمر” إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

قصة مسلسل “أزمة منتصف العمر” :



وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

ريهام عبد الغفور

مواعيد عرض “أزمة منتصف العمر” :



العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip.

أحداث الحلقات السابقة :



وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل أزمة منتصف العمر العديد من الأحداث ، حيث أعترف رشدي “ رشدي الشامي ” الي زوج ابنته “ كريم فمي ” بان الأخيرة ليست ابنة فيروز، وأوضح له أن هذا الأمر سراً لا أحد يعلم عنه شئياً سوي هو وزوجته فقط .

ريهام عبد الغفور

أما فيروز “ ريهام عبد الغفور ” ، فقد أقدمت على محاولة انتحار ، بعد ان أقامت علاقة غير شرعية مع زوج أبنة زوجها ، عن طريق تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب .