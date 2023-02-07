اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

بين ليلة وضحاها عاد اسم الفنانة علا غانم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد عودتها من أمريكا والفن من جديد ، ولكن هذه المرة ليست بسبب أخبارها الفنية ، وإنما بسبب خلافاتها مع زوجها .

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين الفنانة علا غانم وزوجها طيلة الساعات الماضية ، حيث خرج الطرفان ليروي كل منهما الحادثة .

علا غانم

استغاثة علا غانم :

البداية جاءت حين استغاثت الفنانة علا غانم بالمركز القومي لحقوق المرأة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وقالت علا غانم : استغاثة للمركز القومي لحقوق المرأه للدكتورة مايا أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة ، وبلطجه وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني.

وتواصل صدي البلد مع الفنانة علا غانم علي الفور حيث كشفت تفاصيل الاعتداء عليها خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعها لنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

علا غانم تكشف لـ صدي البلد تفاصيل الاعتداء عليها :

وقالت علا غانم فى تصريحات خاصة لـ صد البلد : تعرضت يوم الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية فى منزلي بقيادة زوجي السابق، وكان معه رجال ونساء ومعهم شوم، وقد شاهدت الشوم والضرب والسحل.

وتابعت علا غانم : تقدمت ببلاغات الى الجهات المختصة، وأنتظر عدالة السماء، وفي الحقيقة أن نقابة المهن التمثيلية بأكملها تساندني ممثلة فى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وهو على تواصل دائم معي للاطمئنان عليّ.

اتهامات زوج علا غانم لها :

ورد زوج الفنانة علا غانم على تصريحاتها وكشف عن الواقعة من وجهه نظره ، حيث قال : "علا ووالدتها بالتعاون مع البلطجية، اعتدوا عليا، وحدثت لي بعض الإصابات.. أنا متكسر وعندي قطع في إيدي وواخد 6 غرز، وحاجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده؟"، لافتا إلى تقدمه ببلاغ ضدها إلى النائب العام".

زوج علا غانم

وتابع زوج الفنانة علا غانم : وصلت إلى المنزل وكان هناك بلطجية داخل الفيلا وتعرضت للضرب على أيديهم"، مضيفا:" عندي قطع في يدي واتضربت واتكسرت من البلطجية المتواجدين في بيتي ".

وتابع عبد العزيز لبيب:" علا غانم لم تكن في طبيعتها وكانت تحت تأثير المخدرات وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني ووالدتها ضربتني بقطعة حديد".

ضرب وسحل علا غانم :

بينما ردت الفنانة علا غانم على هذا الاتهمام فى تصريحات لبرنامج الحكاية دخلت علا غانم : في نوبة بكاء، أن عشر مسلحين اقتحموا منزلي بالقوة في عدم وجودي.

وتابعت الفنانة علا غانم، أنه لم أتمكن من دخول منزلي تماما، وحاليا زوجي السابق احتل المنزل معه مجموعة من الناس

واضافت علا غانم : يوم الجمعة بعد الصلاة أحد غفراء بيتي نبهني لوجود عدد كبير من السيارات والناس خارج البيت، فطلبت منه إيقاظ الغفير الثاني، وخرجت لمبنى أستطيع رؤية البوابة منه بشكل واضح، وبعد خروجي للبلكونة وجدت ستات كتير وعربيات وناس غريبة تحاول دفع بوابة البيت قائلة عندنا حفلة تنظيف، فحذرتهم من أنني سأتصل بالبوليس".

علا غانم



وتابعت علا غانم : كان معهم شخص عمل مع زوجي في السابق، واعتاد مناداتي مدام علا أو علا هانم، وفي هذه المرة كلمني بطريقة حقيرة وقال يا علا افتحي الباب، وبعد سماعي هبد على الباب بدأت أصرخ ونزلت لأجد زوجي وشخصين آخرين يحاولان فتح البوابة وإدخال الناس، وأثناء ذلك تعرض غفرائي للضرب بالشوم، فواصلت الصراخ وحاولت منعهم من فتح البوابة".

وأضافت علا غانم "واحد منهم اسمه وائل بقى يمسكني من الروب ويرميني زي الكورة في أي حتة، ودخل حوالي 20 بني آدم ستات ورجالة، والستات بقت تحضني عشان تكتمني وتمنع وصولي لحد، فجريت على باب البيت ألحق أمي، وكنت طلبت منها تقفل على نفسها".

أوضحت علا غانم أنها خافت من سرقة أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة قائلة: "جريت وخليت ظهري للحيطة اللي فيها أجهزة الكاميرات لإنها سجلت كل حاجة، وزوجي دخل مع الستات وأخذ مني موبايلي وكتفوني، وعبد العزيز زوجي شد الأجهزة بقوة، وفي هذا الوقت كنت أنا وبنتي وأخويا وأمي بنطلب النجدة مابتردش".

وتابعت علا غانم قائلة : "ده بيتي من سنة 1999 وقبل ما أشوف زوجي، ولما تزوجنا عشت معاه في بيته، ورجعت بيتي بعد الثورة".

علا غانم

وتابعت علا غانم حديثها قائلة : "لما وصل البوليس كنت أنا وأمي طلعنا الجنينة، وقلت لهم أخذوا موبايلاتي وأجهزة تسجيل الكاميرات وكل حاجتي، وإن ناس ضربوني وطلبت منهم يلحقوا أجهزة التسجيل".

واستكملت علا غانم : "أحد الضباط بقي معي بالخارج وضابط آخر دخل البيت، والستات بدأت تطلع للبوابة فطلبت من الضابط عدم السماح للستات بالانصراف بعد المشاركة في خنقي وتكتيفي، ورد الضابط كله تحت السيطرة ولا تقلقي، وبعد نصف ساعة تقرر ذهابنا للقسم، ودخلت لتغيير ملابسي لأجد زوجي ومحاميه وزوجته بدون الذين شاركوا في ضربي وشتموني".

علا غانم



وتضيف علا غانم قائلة : لقيت الشوم اللي انضربت بيه فطلبت التحفظ عليه، وسألوني إنت صاحبة الأسلحة دي، ويقال إنك نطيتي من السور واقتحمتي البيت".

وقالت علا غانم : "لو تشوف حجمه وحجمي تعرف مين ممكن يعتدي على مين، أنا مكانش في إيدي إزازة".

علا غانم

وكشفت علا غانم أنها رفضت التصالح في القسم قائلة: "رفضت اتصالح وفتحوا التحقيق، وفضلت في النيابة للساعة 6 الصبح، وبعدها رحلونا على القسم، وفي القسم قالوا إني ممكن أروح".

وأكملت: "بعد خروجي من القسم وعلى بعد 10 متر، اتصلت مساعداتي بتصرخ وتعيط وبتقول في 3 ملثمين نطوا على البيت وضربونا بالأقلام والشلاليت وخرجونا من البيت، فرجعت جري على البوليس، وقبل ما أدخل طلبوني مرة ثانية وبلغوني إن زوجي دخل مع 20 رجل مسلح في البيت".